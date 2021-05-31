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Bloomberg: Меркель отправила делегацию в США из-за «Северного потока — 2»

02:50, 01 июня 2021
Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Высокопоставленная делегация Германии отправилась в США для обсуждения «Северного потока — 2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на медиагруппу Funke.

Её источники в правительственных кругах США и Германии уверяют, что в Вашингтон вылетела команда переговорщиков от канцлера Ангелы Меркель. Обсуждать газопровод в Белом доме будет делегация во главе с помощником канцлера по внешнеполитическим вопросам Яном Хеккером и советником Меркель по экономическим вопросам Ларсом-Хендриком Реллером.

Ранее стало известно, что избирательная кампания нынешнего президента США Джо Байдена была проспонсирована, в частности, лоббистом российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишут журналисты газеты The New York Post. Речь идёт об управляющем партнёре McLarty Associates и бывшем после США в Германии при президентстве Рональда Рейгана Ричарде Берте.

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