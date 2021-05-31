Bloomberg: Меркель отправила делегацию в США из-за «Северного потока — 2»

Высокопоставленная делегация Германии отправилась в США для обсуждения «Северного потока — 2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на медиагруппу Funke.
Её источники в правительственных кругах США и Германии
Ранее стало известно, что избирательная кампания нынешнего президента США Джо Байдена была проспонсирована, в частности, лоббистом российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишут журналисты газеты The New York Post. Речь идёт об управляющем партнёре McLarty Associates и бывшем после США в Германии при президентстве Рональда Рейгана Ричарде Берте.