https://static.news.ru/photo/ef02bd44-b627-11eb-9f29-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Filip Singer/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти страны поддержат завершение проекта «Северный поток — 2» безотносительно санкций США. Об этом пишет РИА Новости.

Достройку газопровода также считают необходимой в Минэкономики ФРГ, поскольку добыча сырья в Европе стремительно сокращается. Так, на крупнейшем европейском месторождении Грониген в Нидерландах работы закончатся уже в 2022 году, поэтому нужно всё больше голубого топлива из России.

По словам премьер-министра германской федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, «Северный поток — 2» позволит решить проблему экспорта газа.

Кроме того, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер напомнил, что экспорта газа в Германию из СССР и России был стабильным 40 лет и никогда не являлся «политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом».

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что строительство газопровода может быть завершено до выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября. По его словам, строителям осталось преодолеть около 100 километров.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, которые хотят продавать в Европе сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.