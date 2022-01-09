И. о. мэра Алма-Аты заявил, что его пытались убить во время беспорядков
Orda.kz: и. о. мэра Алма-Аты Сагинтаев попал под обстрел во время беспорядков
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
18:39, 09 января 2022
Бакытжан СагинтаевФото: facebook.com/sagintayev.b
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Исполняющий обязанности акима (мэра) казахстанской Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что во время беспорядков неизвестные обстреляли авто, в которых находился он, его коллеги и сотрудники телеканала «Алматы». Таким образом его пытались убить. Заместитель мэра города Ержан Бабакумаров подтвердил факт покушения, пишет orda.kz.
В результате стрельбы погиб водитель телеканала «Алматы», несколько человек получили ранения, в том числе и из мэрии. В частности, были ранены руководители управления спорта Рустам Байсеитов и управления религии Нурлан Кикимов. Кроме того, нападавшие также продолжали какое-то время преследовать пассажиров машины.
Когда мы спускались по [проспекту] Назарбаева вниз и должны были повернуть налево со стороны госмузея и на развороте, из кустов пошли автоматные очереди по полной, — рассказал Сагинтаев.
В свою очередь Бабакумаров уточнил, что сам исполняющий обязанности мэра Алма-Аты в результате инцидента не пострадал.
Ранее замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов сообщил, что контртеррористическая операция в республике завершится только после «полного уничтожения террористов и восстановления порядка в Казахстане».