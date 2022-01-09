И. о. мэра Алма-Аты заявил, что его пытались убить во время беспорядков

Исполняющий обязанности акима (мэра) казахстанской Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что во время беспорядков неизвестные обстреляли авто, в которых находился он, его коллеги и сотрудники телеканала «Алматы». Таким образом его пытались убить. Заместитель мэра города Ержан Бабакумаров подтвердил факт покушения, пишет orda.kz.

В результате стрельбы погиб водитель телеканала «Алматы», несколько человек получили ранения, в том числе и из мэрии. В частности, были ранены руководители управления спорта Рустам Байсеитов и управления религии Нурлан Кикимов. Кроме того, нападавшие также продолжали какое-то время преследовать пассажиров машины.

Когда мы спускались по [проспекту] Назарбаева вниз и должны были повернуть налево со стороны госмузея и на развороте, из кустов пошли автоматные очереди по полной, — рассказал Сагинтаев.

В свою очередь Бабакумаров уточнил, что сам исполняющий обязанности мэра Алма-Аты в результате инцидента не пострадал.

Ранее замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов сообщил, что контртеррористическая операция в республике завершится только после «полного уничтожения террористов и восстановления порядка в Казахстане».