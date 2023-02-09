И кот обнял плачущего пса: невероятные истории выживших в Турции и Сирии Малышку, связанную пуповиной с мертвой матерью, назвали Айя, что значит «чудо». Спустя три дня после землетрясения жители надеются только на него

Фото: Соцсети

Кадры с котом, обнимающим плачущего пса, облетели соцсети

Шансы найти новых выживших во время страшного землетрясения в Турции и Сирии тают на глазах, и счет идет на часы. По последним данным, число жертв приблизились уже к страшной отметке в 16 тысяч. К утру четверга, 9 февраля, захлопнулось 72-часовое «окно возможностей» — так называют первые три дня после бедствия, когда спасатели еще могут достать из-под завалов живых людей. Они ведут отчаянную борьбу со временем — работают без сна, греются у костров. И не могут сдержать слез, когда благодарные жители аплодируют им и кричат «Аллах Акбар» («Аллах велик») в благодарность за каждого спасенного. Самые трогательные и невероятные истории чудом выживших детей, стариков и даже зверей — в подборке NEWS.ru.

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press Малышка Айя родилась круглой сиротой. Все ее родные, включая мать, погибли. Но девочка будет жить

Роды под руинами

Малышка, которая родилась прямо под завалами в сирийском Алеппо, стала символом трагедии и вместе с тем надежды на победу жизни над смертью. Теперь за ее судьбой с замиранием следит весь мир.

Когда началось землетрясение, беременная Афраа получила тяжелые травмы, которые и спровоцировали роды. Услышав плач младенца, соседи сразу же бросились на помощь. Вместе с ними прибежал и родственник новорожденной Халил аль-Сувади. Кадры чудесного спасения младенца разошлись по Сети. Когда крошечную, запыленную девочку всего несколько минут от роду вытащили из-под руин, она все еще была связана пуповиной со своей погибшей матерью.

Мы убрали обломки и нашли под ними ребенка, все еще связанного пуповиной. Пришлось перерезать ее, после чего мы завернули малышку в одеяльце (она родилась при минусовой температуре. — NEWS.ru), и мой двоюродный брат отвез ее в больницу, — рассказал Сувади.

Ребенка доставили в соседний Африн, где ее сразу поместили в кувез и подключили к капельнице. Тело девочки было покрыто ссадинами, лоб и пальцы посинели от холода, обмороженный левый кулачок пришлось обмотать бинтом. Но ее жизни ничего не угрожает.

Сейчас состояние ребенка стабильное. Она поступила к нам с переохлаждением. Нам пришлось согреть ее и ввести кальций, — рассказал педиатр Хани Мааруф. — Также у девочки сломано несколько ребер, но все заживет.

Девочке уже придумали имя. Как передает «Аль-Джазира», персонал больницы назвал ее Айя, что значит «чудо». И правда, малышка из Алеппо родилась в рубашке, пусть и не буквально. Она оказалась единственной, кто выжил в ее большой семье. Мать и отец девочки, ее четверо братьев и сестер, а также тети — все погибли. Их тела извлекли сразу после спасения ребенка и похоронили в одной могиле.

Девочка, родившаяся круглой сиротой, вызвала сочувствие у людей по всему миру, которые изъявили желание удочерить ее. Одной из первых стала популярная в 1990-е годы ливанская певица Паулина Керо.

Я готова удочерить ее и заботиться о ней до последней минуты своей жизни. У кого есть хоть какая-то информация, как сделать это, свяжитесь, пожалуйста, со мной. Я прошу вас! — написала певица в соцсетях.

Марокканская ведущая Хинд Бумшамар также захотела взять ответственность за сиротку, «у которой нет никого, кроме Бога». Если законы Сирии позволяют, 37-летняя женщина готова стать для нее мамой. С доктором Мааруфом пытаются связаться и другие неравнодушные люди.

Фото: Ibrahim Oner/Keystone Press Agency/Global Look Press Спасатели в Турции и Сирии трудятся без сна, не покладая рук

Между тем в исламе нет формальной процедуры усыновления или удочерения. К тому же у Айи все же нашлись дальние родственники. Так что, скорее всего, девочка останется с ними.

Без платка не выйду

СМИ рассказывают и о других спасенных детях, часто совсем крошечных. Один из них провел 68 часов под завалами дома в турецкой провинции Хатай. «Порой мы сами уповаем только на чудо», — признаются спасатели.

Чудесные истории случаются и с пожилыми людьми. Там же, в Хатае, живым из-под обломков достали 80-летнего Абдуррахмана Беяза, который продержался более 50 часов. В Сеть попало немало трогательных кадров — вот бригада выносит на руках хрупкую бабушку в платке. Она крепко обнимает и целует своих спасителей.

Порой трагические моменты перемежаются с курьезными. Так, одна турецкая женщина из религиозных соображений отказалась выходить к спасателям с непокрытой головой. Ей пошли навстречу и принесли шаль. Только тогда благочестивая турчанка позволила освободить себя из-под завалов.

Большим подспорьем для спасателей в эти дни стали соцсети — люди активно используют их, чтобы подать сигнал бедствия или рассказать о местонахождении своих родных. Как рассказали NEWS.ru очевидцы в Турции, некоторым пострадавшим, которые оказались замурованы под завалами, удавалось самим достучаться до спасательных служб. Другие снимают видео в момент отчаяния, уже не надеясь спастись.

Похожая история случилась с жителем Аданы Аднаном Фыратом. Он как раз выходил из дома, когда начало трясти, и нога мужчина оказалась зажата бетонной плитой.

Оставалось пройти пару ступенек. Но, возможно, это и хорошо, что я не смог полностью спуститься тогда. Сейчас весь дом лежит в руинах, — рассказал Аднан.

Поначалу Аднан решил записать ролик как прощальное послание потомкам. Мол, те хотя бы будут знать, что он боролся до последнего. Но вдруг мужчина обнаружил рядом пилу — это было настоящим чудом! С ее помощью он смог разрезать железные трубы, упавшие ему на ноги. Следующие снимки житель Аданы разместил уже из больницы, сообщив, что с ним все в порядке.

Другой случай — обращение к подписчикам турецкого блогера Фырата Айла. Он выложил в Сеть ролик о том, как застрял под завалами в районе Антакья, и умолял спасти его.

Друзья, мы застряли во время землетрясения. Мама! Ты в порядке? Мама, скажи мне, что ты где-то спряталась. Пожалуйста, помогите! — умолял мужчина в полной темноте.

Позже он сообщил, что его благополучно спасли, а вот судьба матери блогера по-прежнему неизвестна. Похоже, она погребена под руинами.

Как кошка с собакой

В СМИ попали трогательные истории спасения не только людей, но и животных и даже птиц. Одна из них произошла в пострадавшей турецкой провинции Кахраманмарш. Там спустя 55 часов после обрушения из-под завалов спасли 13-летнего мальчика Берата. Все это время он не выпускал из рук своего питомца — волнистого попугая. Как только парнишка выбрался наружу, то первым делом отдал птичку своей тете. Та покормила попугая крошками хлеба и дала воды. Женщина не могла сдержать слез и благодарила Всевышнего за жизнь ребенка, а заодно и попугайчика.

Катастрофа объединила не только людей, но и некоторых непримиримых представителей фауны. Так, турецкие пользователи поделились невероятными кадрами, на которых спасенный из-под обломков кот буквально обнимает уцелевшего плачущего пса. Правда, некоторые предположили, что котик просто рвался поиграть, но романтичная версия взяла верх.

Между тем поисково-спасательные работы превратились в гонку со временем. Ночные температура в некоторых районах опускалась до минус 15 градусов. Шансов выжить в этих условиях становится все меньше. Тем не менее турецкие и сирийские спасатели вместе с коллегами из других стран продолжают беспрерывно трудиться даже ночью. Так, репортер телеканала Habertürk Мехмет Акиф Эрсой в прямом эфире показал, как протекают поисковые работы в Хатае. Эрсой попросил операторов на несколько секунд выключить свет камер, и все убедились — поиски ведутся в абсолютной темноте.