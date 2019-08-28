https://static.news.ru/photo/04790062-c9d4-11e9-9a1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Женщина с ножом в центре Тбилиси набросилась на маленького мальчика. Момент нападения попал в объектив камеры наблюдения.

На кадрах видно, как женщина выхватила из сумки нож и набросилась на ребёнка, целясь ему в лицо. Несмотря на близость родителей, она попыталась ударить второго малыша, но злоумышленницу остановил отец, передаёт телеканал РЕН ТВ .

Как выяснилось, нападение совершила 51-летняя безработная художница. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Как писал News.ru, ранее в Турции гражданина Грузии задержали после попытки ограбления россиянки. Он испугался криков женщины и решил бежать, однако уйти далеко ему не удалось.