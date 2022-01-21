«Харьков может быть оккупирован»: Зеленский о возможном конфликте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл в интервью газете The Washington Post возможный сценарий вторжения России на Украину. По его мнению, если РФ решится на нападение, то это будут те регионы, которые имеют с ней сильную историческую связь, например Харьков. Город может быть оккупирован.

Если Россия решит усилить эскалацию, конечно, они будут это делать на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован, — цитирует его издание.

По мнению Зеленского, если Росcия решится на эскалацию конфликта, то она будет оправдывать свои действия защитой русскоязычного населения Украины. В доказательство своей точки зрения он привёл опыт «оккупации» Крыма.

Глава Украины также отметил, что Россия может претендовать на украинские территории к северу от Крыма. Они нужны Москве для того, чтобы обеспечить сухопутное сообщение с ним и водоснабжение полуострова.

Ранее Зеленский прокомментировал слова коллеги из США Джо Байдена, заявившего о вероятном «незначительном вторжении» России на Украину. По словам украинского лидера, мелких вторжений не бывает.