Хакеры из России взломали сайт военной базы США Российские хакеры из Killnet взломали сайт американской военной базы Рамштайн

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российские хакеры из группировки Killnet признались в том, что взломали сайт американской военной базы в Германии Рамштайн, о чем рассказали в своем Telegram-канале. Теперь при попытке открыть главную страницу сайта сервер выдает ошибку.

Отвалилась база, как-то так. Северный альянс всё еще самый могущественный? — задали вопрос хакеры.

Именно на военной авиабазе Рамштайн проводятся встречи контактной группы НАТО и их союзников, на которых обсуждаются поставки оружия на Украину.

Ранее немецкое агентство DPA со ссылкой на данные пресс-секретаря Североатлантического альянса сообщило, что 12 февраля сайты НАТО подверглись хакерской атаке. По имеющейся информации, атака затронула несколько ресурсов, киберэксперты Блока активно занимаются произошедшим.

До этого глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил освободить от ответственности «белых хакеров», действующих в интересах России. Инициатива предполагает, что от наказания могут быть освобождены пророссийские хакеры, действующие как на территории РФ, так и за границей.