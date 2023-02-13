DPA: сайты НАТО подверглись атаке хакеров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сайты НАТО подверглись хакерской атаке. Это произошло в воскресенье, 12 февраля. Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на данные пресс-секретаря Североатлантического альянса. По имеющейся информации, атака затронула несколько ресурсов, киберэксперты блока активно занимаются произошедшим.

НАТО в воскресенье стала целью хакерской атаки, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в социальных сетях появилась информация о том, что к атаке на сайт штаба сил специальных операций НАТО (NSHQ) причастны «пророссийские активисты». Ресурс некоторое время был недоступен. В агентстве уточнили, что в атаке обвиняется российская хакерская группировка Killnet.

Никаких доказательств данных утверждений предоставлено не было.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания внесли в свои санкционные списки семерых россиян, которых подозревают в причастности к деятельности хакерской группировки Trickbot. В Минфине страны считают группировку ответственной за кибератаки против США, Британии и их союзников.

В свою очередь в Госдуме предложили освободить от ответственности «белых хакеров», действующих в интересах России. С такой инициативой выступил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, передает РИА Новости. Инициатива предполагает, что от наказания могут быть освобождены пророссийские хакеры, действующие как на территории РФ, так и за границей.