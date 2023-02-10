В Госдуме предложили легализовать пророссийских хакеров Депутат ГД Хинштейн предложил легализовать деятельность пророссийских хакеров

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В Госдуме предложили освободить от ответственности «белых хакеров», действующих в интересах России. С такой инициативой выступил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, передает РИА Новости. Инициатива предполагает, что от наказания могут быть освобождены пророссийские хакеры, действующие как на территории РФ, так и за границей.

Речь идет о том, чтобы в целом проработать освобождение от ответственности для тех лиц, кто действует в интересах Российской Федерации в сфере компьютерной информации как на территории нашей страны, так и за ее пределами, — сказал Хинштейн.

Депутат также рассказал о проработке концепций с требованиями к работе операторов персональных данных. По его словам, уже есть несколько интересных предложений, но это не отменяет готовящиеся поправки об ответственности за утечки личной информации.

В своем Telegram-канале Хинштейн также сообщил о готовящихся мерах по поддержке «белых хакеров». Так, за выявленные уязвимости в работе «Госуслуг» предлагается установить вознаграждение в размере 1 млн рублей от «Ростелекома». Весной 2022 года с соответствующей инициативой в рамках программы Bug Bounty выступило Минцифры. Ведомство также заявило о готовности финансировать пилотные проекты.