Гутерриш согласился помочь урегулировать конфликт на Украине Замгенсека ООН ДиКарло: Гутерриш готов помочь в урегулировании конфликта на Украине

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Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов помочь Москве и Киеву положить конец конфликту, мир не может допустить его продолжения. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявила заместитель генсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Она отметила, что в настоящее время нет никаких признаков прекращения боевых действий, преобладает военная логика и крайне мало места для диалога.

Украина, Россия, мир не могут позволить этой войне продолжаться. Генеральный секретарь готов помочь сторонам положить конец этому бессмысленному и неоправданному конфликту на основе Устава ООН и международного права, - сказал ДиКарло.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерриш готов выступить в качестве посредника по Украине в случае, если все стороны попросят его об этом.

До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти хотели бы к концу февраля провести «мирный саммит» в ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Украинский министр иностранных дел отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта, однако Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после «международного суда».