Гутерриш призвал Израиль отказаться от планов захвата палестинских земель

https://static.news.ru/photo/0d5cf13e-b623-11ea-8285-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии части палестинских территорий. В противном случае перспективы палестино-израильского диалога будут подорваны, подчеркнул он.

Если аннексия будет воплощена в жизнь, она станет серьёзнейшим нарушением международного права, нанесёт тяжёлый урон перспективам двугосударственного решения и подорвёт возможности для возобновления переговоров, — сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности по палестино-израильскому урегулированию.

Согласно Плану ООН 1947 года по разделу Палестины на арабское и еврейское государства, в состав территории, выделенной для создания арабского государства, входил сектор Газа. Оно так и не было создано. Сейчас эта территория контролируется организацией ХАМАС, которую Израиль считает террористической и периодически проводит в регионе зачистки. Ещё одной важнейшей сферой разногласий между палестинскими и израильскими переговорщиками по вопросу о мире является статус Иерусалима.

Резолюция Генассамблеи ООН № 181 предполагала, что будущее Иерусалима под свой контроль возьмёт международное сообщество. Однако в результате Арабо-израильской войны (1947—1949) Иерусалим был разделён между Израилем (западная часть города) и Трансиорданией, которая позже аннексировала Палестину вместе с восточной частью Иерусалима.

В результате победы в Шестидневной войне 1967 года Израиль захватил Восточный Иерусалим и объявил свой суверенитет над объединённым городом. ООН и значительная часть международного сообщества официально не признают этого акта.

На днях Израиль объявил о планах распространить свой суверенитет на поселения на Западном берегу реки Иордан и Иорданскую долину, писал NEWS.ru.