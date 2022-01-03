Гутерриш приветствовал заявление пяти держав о предотвращении ядерной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал совместное заявление РФ, Китая, США, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны. Об этом говорится в заявлении представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Генеральный секретарь ценит признание ядерными державами необходимости придерживаться своих многосторонних и двусторонних обязательств по нераспространению, разоружению и контролю над вооружениями, в том числе обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия в части, относящейся к ядерному разоружению, — говорится в заявлении.

Дюжаррик также отметил, что Гутерриш «вдохновлён» намерением ядерных государств продолжать принимать меры, позволяющие предотвратить ядерную войну . Это соответствует давнему призыву генсека к диалогу и сотрудничеству.

Генеральный секретарь <...> вновь подчёркивает готовность работать со всеми ядерными державами и со всеми членами ООН, чтобы как можно скорее достичь этой цели, — говорится в заявлении.

3 января стало известно, что лидеры КНР, РФ, Британии, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Страны считают это первоочередной ответственностью и будут работать для совместного снижения стратегических рисков. Документ появился на сайте Кремля.