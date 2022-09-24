Гутерриш обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе. Также они поговорили о сотрудничестве между ООН и Ереваном, сообщает ТАСС.

Генеральный секретарь и премьер-министр <...> обменялись взглядами на развитие событий между Арменией и Азербайджаном. Генеральный секретарь выразил надежду на сохранение перемирия и подчеркнул, что ООН поддерживает все усилия для урегулирования напряженности между двумя странами, — цитирует агентство сообщение офиса генсека ООН.

Никол Пашинян, выступавший на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал направить на границу Армении и Азербайджана международную наблюдательную миссию. По его словам, это повысит стабильность в регионе.

Ранее стало известно, что Армения готова открыть границы и дороги для Азербайджана в рамках действующего законодательства, заявил Никол Пашинян на сессии Генассамблеи ООН. По его словам, коммуникации могут быть использованы для транзита. Политик напомнил, что ранее принято решение об открытии трех приграничных КПП, чтобы азербайджанцы могли ездить в Нахичевань.