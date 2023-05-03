Грядки строгого режима: как устроены дачи в разных странах Первые дачи появились в Германии, слово появилось в России, а явление распространилось по всему миру

Фото: Daniel Schoenen/Global Look Press

Наступили майские праздники, и многие россияне по традиции устремились на дачи. Одни из них, вооружившись тяпками и рассадой, проводят время на грядках. Другие — устраивают шашлыки или просто наслаждаются загородной жизнью с книгой в руках. Впрочем, участки с летними домиками есть не только в России. Как они выглядят и что делают на своих дачах жители других государств — в материале NEWS.ru.

Откуда взялись дачи

Родоначальниками дачных традиций считаются немцы. Еще в XVII веке власти стали выделять малоимущим горожанам небольшие участки земли, чтобы они смогли прокормить себя, а также вырастить что-то на продажу. Постепенно владельцы таких наделов стали объединяться в садовые товарищества.

Настоящий расцвет движения садоводов-любителей в Германии приходится на середину XIX века. Немецкий доктор Даниель Шребер, занимавшийся оздоровительной гимнастикой со слабыми болезненными детьми, придумал создать небольшие сады, в которых каждому ребенку выделялось бы по паре грядок. Самостоятельно ухаживать за растениями, а потом собирать урожай, на его взгляд, помогало гармоничному и здоровому развитию малышей и подростков.

Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press Считается, что первые дачные участки появились в Германии в терапевтических целях

Вместе с детьми к работе на садовых участках приобщались целые семьи. Им стали выделять более крупные земельные наделы. Садовые участки стали называть в Германии «шребергартенами» — по имени доктора. Однако в немецком языке больше прижилось слово Datsche, заимствованное из России. Там дачи появились при Петре I и принадлежали обеспеченным людям. Император раздавал земли своим приближенным, на которых те строили роскошные дома, но при этом также заводили сады и огороды. От глагола «дать» появилось слово «дача».

Германия: дача есть даже у Меркель

Первоначально слово «дача» вошло в лексикон восточных немцев. В 1976 году в ГДР приняли закон, разрешающий гражданам пользоваться землей, находившейся в государственной собственности. В Восточной Германии тогда насчитывалось свыше трех миллионов дач.

Одна из них — небольшой двухэтажный сельский дом в северном регионе Уккермарк — еще с тех пор принадлежит экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Выйдя на пенсию, она осталась жить в Берлине, однако любит вместе с мужем выбраться на дачу, расположенную в сотне километров от столицы. Известно, что некогда самая влиятельная женщина Германии сажает картошку и пропалывает грядки, как и тысячи ее соотечественников.

Правда, традиция больших участков в Германии не прижилась. Российские наделы по немецким меркам выглядят гигантскими. Сегодня практически в каждом немецком городе есть небольшие садовые участки площадью около 200–300 квадратных метров (две — три сотки), огороженные невысоким забором. На них растет пара плодовых деревьев, есть газон и несколько грядок.

Фото: Müller-Stauffenberg/imago-images.de/Global Look Press Типичный немецкий дачный участок на окраине Берлина

Голландия: фазенды, на которых не переночевать

Дачи в Германии и Голландии очень похожи. Покупая участок садовом товариществе, будущие огородники получают толстые папки с правилами, которым необходимо следовать. Российским дачникам такие требования показались бы чересчур строгими. Например, размеры построек строго ограничены. Самыми большими в садовых товариществах считаются дома площадью 28 квадратных метров. При этом свет, воду и газ редко где разрешается проводить.

Учитывая, что огородное хобби должно быть по карману даже малообеспеченным гражданам, стоимость постройки не может превышать €10 тысяч. В случае продажи участка цену на него назначает не сам продавец, а комиссия из членов садового товарищества.

Фото: Hans Van Rhoon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press В Голландии часто строят небольшие фазенды, не предназначенные для ночевки

К тому же далеко не везде можно разместить теплицу или парник. Что немецкие и голландские дачники будут выращивать на своих участках, решать не им. Для этого есть устав садового товарищества: где-то запрещены цветы, где-то плодовые деревья или другие сельскохозяйственные культуры. На большинстве участков нельзя использовать ни органические, ни минеральные удобрения.

В садовых товариществах строго следят за тем, чтобы дачники содержали свои грядки в образцовом порядке, а деревья были не выше двух с половиной метров. Обычно в таких домиках нельзя ночевать, а приглашать гостей можно только днем, да и то в строго определенное время — до 19 часов. Вместо ночных посиделок соседи по садовому товариществу устраивают разные совместные мероприятия: семинары и мастер-классы, экскурсии и барбекю.

Финляндия: без сауны никуда

Столь же страстными дачниками, как россияне, считаются финны. Обычно на своих участках они сажают овощи — огурцы, помидоры, картофель, морковь, чеснок, лук, кабачки. Также в садах растут яблони, малина, слива, красная и черная смородина. Впрочем, все же не в таких количествах, как у российских дачников, — всего по паре кустов.

Дачи у финнов называются «мёкки». Обычно это домики красного цвета, стоящие на берегу озера или реки. Рядом непременно строят сауну. Впрочем, участки эти не более трех соток, а дома — по 20–30 квадратных метров. В таких домах зачастую нет современных удобств.

Фото: imagebroker/Arco Images / Pfeiff/Global Look Press Финны часто строят дачные домики на берегу реки или озера

Некоторые земельные наделы в Финляндии продают по довольно выгодным ценам — это делается для того, чтобы оживить не особо привлекательные районы. Будущие дачники обычно покупают участки уже с домами, однако можно возвести постройку и самому. Но хозяевам придется столкнуться со строгими ограничениями и правилами, как в Германии и Голландии.

Некоторые финны заводят огороды прямо в центре города. Например, сотку земли под огород житель Хельсинки может получить от города практически бесплатно — для этого необходимо подать заявку, заплатить символический взнос и подождать пару лет. Более просторные участки с домами стоят дорого — от €100 тысяч.

Британия: дачники устраивают дегустацию

В Великобритании насладиться природой и посадками также можно, не выезжая из города. Для этого есть коммунальные сады и огороды, которые называют allotments. В них обычно выращивают овощи. Никаких домов там не строят — максимум ставят сарай для инструментов или теплицу.

Получить клочок земли от города можно бесплатно — для этого необходимо предоставить план будущих грядок и клумб и прописать бюджет. В случае если огородники хотят получить небольшую субсидию на обустройство участка, им придется проводить мастер-классы, небольшие экскурсии и дегустацию урожая. Проходить на территорию огорода могут все желающие.

Фото: Nick Spurling/FLPA/Global Look Press Британцы тоже любят покопаться на грядках

Впрочем, в Британии есть и более традиционные в российском понимании дачи площадью в три сотки с огородами и садами. Это земельные наделы с небольшими домиками, стоящими практически вплотную друг к другу. Никаких ограждений между участками нет.

Япония: дачи нужны не для копания на грядках, а для созерцания

Дачи есть и в Японии. Их называют «бэссо» — домики, в которые приезжают переждать жару летом или покататься зимой на лыжах. В основном это старые деревянные дома в европейском стиле, возведенные посреди хвойных и березовых рощ. Такие постройки напоминают советские дачные поселки, расположенные в лесу. Там нет огородов, японские дачники приезжают сюда, чтобы насладиться нетронутой природой.

Однако позволить себе такие дома для отдыха могут только обеспеченные японцы, поэтому сейчас бэссо есть у японцев, которым за 60, — они успели купить их в 80–90-е годы.

Фото: Klaus-Werner Friedrich/imageBROKER.com/Global Look Press В Японии дома «бэссо» могут позволить себе лишь состоятельные жители

Работающие японцы не стремятся обзавестись дачами еще и потому, что им особо некогда на них отдыхать. Официальный отпуск в Японии составляет 18 дней в году, однако брать его полностью считается неприличным. От силы служащие отдыхают всего семь — десять дней. Летние каникулы в школах длятся максимум полтора месяца. Поэтому практически весь год дома стоят пустые, а содержать их дорого.

На праздники и в отпуск японцы предпочитают ездить в отели или снимать небольшие апартаменты в больших многоэтажных домах, расположенных на горячих источниках.

Турция: однокомнатные домики сдают пенсионерам

В отличие от японцев, у турок гораздо больше выходных дней и свои большие семьи они любят вывозить в загородные дома. По-турецки они называются yazlık — летний дом. На участках у одних разбиты газоны с красивыми цветочными клумбами, у других — большие сады. В основном турки заводят дачи около Средиземного и Эгейского морей.

При этом многие покупают дома в горах, чтобы там пережидать летний зной. Температура в этих местах считается очень комфортной и в самые жаркие месяцы не поднимается выше 24 градусов. Но есть в Турции и более традиционные в российском понимании дачи. Государство за символическую плату сдает в аренду пенсионерам — бывшим госслужащим — небольшие земельные наделы размером в одну-полторы сотки.

Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press Турецкие домики на берегу моря часто сдают пенсионерам

В этих садовых товариществах есть кафе, общий бассейн, общественные туалеты и душ. На участке у каждого дачника стоит однокомнатный домик. Как говорят турки, чтобы хозяин «мог выпить чай и поспать». На территориях рядом с небольшой постройкой заводят сады или огороды, на которых выращивают огурцы, помидоры, кабачки.

Единственный минус — находиться на такой даче турки могут обычно не больше одного дня. Все дело в коммуникациях. К каждому домику подведена вода, чтобы было удобно поливать сады и огороды. Но на участках нет ни газа, ни света.