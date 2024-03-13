Группа «Би-2» объяснила отмену концерта в Турции «объективными причинами» «Би-2»: концерт в Турции не состоится из-за «объективных причин»

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press

«Би-2»

Музыканты группы «Би-2» объяснили в Instagram (деятельность в РФ запрещена) своим поклонникам, что четырехдневное мероприятие под названием «Каникулы с Би-2» отменяется. Фестиваль должен был состояться 24–28 апреля в Кемере, но группа не сможет приехать в Турцию в силу «объективных причин».

Основатель группы Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выразил уверенность, что группа рано или поздно встретится со своими поклонниками. В качестве ведущих на фестиваль, который должен был пройти в отеле Marti Myra, приглашали актеров Алекса Дубаса и Максима Виторгана.

Ранее музыканты группы попали в неприятную ситуацию в Таиланде. Их задержали из-за нарушений миграционных правил, они въехали в страну по туристическим визам, которые не дают права на платные выступления. Суд приговорил их к штрафу и депортации.

Музыканты выехали в Израиль и собирались 17 февраля дать концерт в Дубае, но его отменили. Группа не стала комментировать этот факт и пообещала вернуть деньги за купленные билеты.

Ближайшее выступление «Би-2» должно пройти 15 марта в Вильнюсе. Уже летом, 23-25 августа, группа должна приехать на концерты в Казахстан, на фестиваль Family Rock Fest на берегу Капчагайского водохранилища возле города Конаев.