Почему «Би-2» отменили концерт в Турции? Есть ли шанс вернуться на сцену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Би-2»

Лидер рок-группы «Би-2» Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил об отмене фестиваля в турецком Кемере. Что случилось, почему сорвались концерты и какой способ им предложили, чтобы преодолеть «отмены»?

Что случилось с фестивалем «Би-2» в Кемере

Серия выступлений под называнием «Каникулы с „Би-2“» должна была пройти в Турции с 24 по 28 апреля. В программе, кроме выступлений и квартирников, были обещаны звездные гости, стендап и театральные проекты. В качестве ведущих были приглашены актеры Алекс Дубас и Максим Виторган, а среди других музыкантов — «Куртки Кобейна», «Сети», Андрей Звонков и Паша Кореец.

Егор сообщил в соцсетях, что фестиваль отменен. Он не уточнил, кто принял такое решение и по какой причине. На официальном сайте группы билеты на концерты продолжают продаваться — они увязаны с бронированием номеров в отеле, поэтому цены начинаются от 433 тыс. рублей.

Почему «Би-2» не смогли выступить в Дубае

Выступления в Кемере стали вторыми отмененными шоу «Би-2» после ареста всей рок-группы в Таиланде за нарушение миграционного законодательства. Ранее был отменен концерт в Дубае, который был запланирован на 17 февраля.

Об отмене стало известно за неделю. Как и в случае с Кемером, «Би-2» никак не комментировали причины, по которым произошла отмена концерта. По данным Telegram-канала Mash, российские дипломаты в Объединенных Арабских Эмиратах обратились к властям страны с просьбой об отмене мероприятия. Ранее в подобной ситуации оказались шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рэперы Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Оксимирон (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Где еще запланированы выступления «Би-2»

На официальном сайте группы указаны даты и место проведения нескольких последующих концертов после отмены выступления в Дубае 17 февраля. Ближайшим концертом должно стать выступление в Вильнюсе 15 марта.

После отмены фестиваля в Кемере единственной дружественной по отношению к России страной, где планируется концерт «Би-2», остается Казахстан: на 23–25 августа 2024 года запланировано выступление на фестивале Family Rock Fest на берегу Капчагайского водохранилища возле города Конаев.

Ранее в Казахстане уже отменяли концерты россиян, в том числе Галкина, Григория Лепса и Полины Гагариной. По данным Lada.kz, в общей сложности в 2023 году в республике отменили 30% концертов российских звезд.

Как «Би-2» преодолеть «синдром отмены»

Как заявил изданию «Подмосковье сегодня» психолог и общественный деятель Сергей Костеренко, отечественных звезд, выступивших против России, «словно преследует злой рок» — им грозит забвение и потеря источников дохода. Он предложил артистам способ исправить ситуацию — пойти по пути Филиппа Киркорова.

«Таким звездам шоу-бизнеса в перспективе стоит пойти по пути Филиппа Киркорова, который после скандала с „голой“ вечеринкой приехал выступить в донецкую Горловку. Артистам можно попытаться искупить ошибки через благие поступки и поддержку интересов страны. В противном случае им предстоит народное забвение, жизнь в удалении от Родины. Будут зарабатывать чем придется», — объявил Костеренко.

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