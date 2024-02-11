В Дубае отменили концерт «Би-2» Концерт «Би-2» 17 февраля отменили в Дубае

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Концерт музыкальной рок-группы «Би-2» в Дубае, запланированный на 17 февраля, отменили, сообщила пресс-служба коллектива. Рок-группа пообещала вернуть деньги за билеты в автоматическом режиме в ближайшие дни.

К сожалению, запланированный на 17 февраля концерт «Би-2» в Дубае не состоится, — говорится в публикации.

Сейчас все музыканты находятся в Израиле. Перед этим они попали в миграционную тюрьму в Таиланде 24 января после концерта на сцене клуба Illuzion Phuket на курортном острове Пхукет. Причиной стало нарушение миграционного законодательства, из-за чего суд приговорил каждого участника коллектива к штрафу в 3000 батов и депортации. Уточняется, что в итоге Израиль принял всех арестованных артистов.

С Сети уже появились кадры с участниками группы «Би-2» из миграционной тюрьмы. На фото запечатлены члены коллектива за решеткой. Мужчины позируют стоя, лежа и сидя, можно увидеть, что в камере для них положили матрасы, у них была возможность пользоваться телефонами.

До этого депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал «дешевыми понтами» фото «Би-2» из таиландской тюрьмы. Парламентарий отметил, что музыканты намеренно выставляют себя обиженными и «создают такой ореол, чтобы их пожалели», поскольку на самом деле уже давно никому не интересны.