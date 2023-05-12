Гросси предоставит СБ ООН доклад по защите Запорожской АЭС Reuters: Гросси к концу мая представит ООН проект соглашения по защите Запорожской АЭС

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен до конца мая представить Совету Безопасности ООН проект соглашения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщает Reuters со ссылкой на четверых источников из дипломатических кругов. По информации агентства, в рамках соглашения будет установлен запрет на ведение огня по ЗАЭС и с ее территории.

[Предложение МАГАТЭ] выглядит многообещающе. Все планируется [представить СБ ООН] в этом месяце, однако точная дата еще не определена, — заявил собеседник агентства.

В мая Рафаэль Гросси сообщил, что в районе Запорожской АЭС взорвалась мина. По его словам, около атомной станции по-прежнему продолжаются военные действия. Присутствующие на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ были вынуждены проследовать в укрытия из-за предупреждений о ракетной атаке, а вдалеке доносились звуки непрекращающихся обстрелов.

5 апреля командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность станции, сообщил, что ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ польского производства упал недалеко от Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что вес БПЛА составлял более двух килограммов.