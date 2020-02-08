https://static.news.ru/photo/f8329e42-4ab3-11ea-8b14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Derek Keats/flickr.com

Министерство туризма Греции подготавливает законопроект, который позволит дайверам посещать затонувшие корабли и самолёты. На сегодняшний день доступ к ним ограничен.

С помощью нововведения страна планирует увеличить доходы от сферы туризма. По мнению политиков, дайверы со всего мира захотят исследовать подводные объекты. Также будет создана система дайв-парков с профессиональными инструкторами, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Бахрейна намерены возвести в стране подводный тематический парк площадью 100 тысяч квадратных метров. Он станет первым в мире Диснейлендом для дайверов.