Греция отменила ограничения на въезд россиян

https://static.news.ru/photo/3b63ddae-b4c4-11eb-83fb-96000091f725_660.jpg Фото: Matteo Nardone/Global Look Press

Российские туристы смогут с 14 мая без ограничений въезжать в Грецию. Им не нужно будет находиться на карантине при наличии вакцинации или теста. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские туристы должны будут предъявить сертификат вакцинации, которая была завершена минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный ПЦР-тест, который будет сделан за 72 часа до въезда. Если человек переболел коронавирусной инфекцией, то он должен будет показать справку о перенесённом заболевании и наличии в его организме антител.

Допускается наличие сертификата вакцинации на русском языке. Он также может быть на французском, итальянском, испанском, английском или французском. Документ должен быть выдан государственным органом в соответствии с действующим законодательством. Также путешественники должны будут заполнить электронную анкету за день до прибытия в страну. В ней должны быть указаны контактные данные туристов в Греции.

Решение об открытии границы страны для туристов было принято греческими министрами и опубликовано в официальной правительственной газете в пятницу.

Ранее власти Греции разрешили въезжать в страну 500 россиянам в неделю с 7 сентября 2020 года. С 22 марта 2021 года власти приняли решение увеличить число разрешений в восемь раз, а с 26 апреля российские туристы могли въезжать в страну через девять аэропортов, а не через три, как ранее. Кроме того, они могли избежать карантина при соблюдении ряда условий.

12 мая руководитель Европейской ассоциации по туризму ЕТОА Том Дженкинс заявил, что ближайшим летом россиянам будут рады как никогда. Он подчеркнул, что люди с вакциной будут приветствоваться в целом ряде направлений.