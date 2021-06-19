Греция до 26 июня будет пускать россиян с экспресс-тестом на COVID-19

https://static.news.ru/photo/8a470944-d0d2-11eb-841f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Греция решила продлить до 26 июня порядок въезда иностранных граждан, включая россиян. В страну решили пускать туристов с экспресс-тестом на COVID-19, вместо отрицательного ПЦР-теста, следует из официальной правительственной газеты.

Прошлое постановление действовало до 21 июня, но вместо него с 6 утра 19 июня уже вступило в силу новое. В настоящий момент решено, что оно будет действовать до 6 утра 26 июня.

Пока никаких ограничений на число въезжающих россиян нет. Также им не придётся сидеть на карантине в случаях, если сделана прививка от коронавируса, есть отрицательный тест или справка о перенесённом заболевании и наличии антител. Документы нужны только взрослым и детям старше 12 лет.

Кроме того, Греция расширила список стран, из которых разрешён въезд в страну. В прошлом списке было 23 страны, а сейчас к ним добавились Япония, Албания и Ливан.

Ранее сообщалось, что Россия продлила приостановку авиарейсов с Танзанией до 19 июля. Вместе с Танзанией под ограничение по авиасообщению ранее попала и Турция. Но туда авиарейсы решено возобновить с 22 июня. На данный момент рейсы выполняются только в Стамбул.