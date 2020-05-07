Граждане Белоруссии, Украины и Казахстана просят РФ помочь с выездом из США

https://static.news.ru/photo/5fada406-9657-11ea-a01c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/GlobalLookPress

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что белорусы, украинцы и казахстанцы просят посольство оказать помощь с выездом из США в Россию, чтобы воссоединиться с семьями.

На рейс попали 369 граждан (России — NEWS.ru). Такой загрузки самолёта мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас. Предстоит сделать ещё многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями, — привели слова Анатолия Антонова в ТАСС.

Он отметил, что посольство получает много просьб от граждан России о выезде из Майами, штат Флорида.

По каналам прямой связи с соотечественниками поступает много обращений по поводу организации рейса из Майами. Могу заверить граждан, что мы приложим все силы для их скорейшего возвращения на Родину, — подчеркнул посол.

Ранее NEWS.ru писал, что граждане России не могут покинуть на Сейшельские острова. В МИД сообщили, что россиян планируют вывезти на грузовом самолёте.