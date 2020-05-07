Россиян могут вывезти с Сейшел на грузовом самолёте

Россиян, которые из-за эпидемии коронавируса не смогли вылететь на родину с Сейшел, могут вывезти грузовым бортом.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что более сотни туристов из России вынужденно остаются на Сейшелах и паникуют из-за невозможности вернуться на родину.
В общей сложности на островах застряли 118 граждан РФ. Они приехали туда на отдых ещё до объявления пандемии COVID-19 и не могут вылететь в Россию из-за того, что местные власти не разрешают садиться самолётам с туристами на борту. Положение россиян отчаянное, поскольку жить на Сейшелах дорого, а стабильный доход есть не у всех. Обещанную материальную помощь получили единицы.
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