Россиян могут вывезти с Сейшел на грузовом самолёте

https://static.news.ru/photo/70cd7bd2-9079-11ea-bb3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян, которые из-за эпидемии коронавируса не смогли вылететь на родину с Сейшел, могут вывезти грузовым бортом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МИД, соответствующую возможность прорабатывает посольство РФ на Сейшельских островах. Вывозить граждан предлагается при помощи коммерческой компании.

Ранее NEWS.ru писал, что более сотни туристов из России вынужденно остаются на Сейшелах и паникуют из-за невозможности вернуться на родину.

В общей сложности на островах застряли 118 граждан РФ. Они приехали туда на отдых ещё до объявления пандемии COVID-19 и не могут вылететь в Россию из-за того, что местные власти не разрешают садиться самолётам с туристами на борту. Положение россиян отчаянное, поскольку жить на Сейшелах дорого, а стабильный доход есть не у всех. Обещанную материальную помощь получили единицы.