https://static.news.ru/photo/21274d42-e4da-11e9-9044-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео обвинил Иран в перекачке нефти у берегов Сирии для дальнейших поставок сырья в указанную страну. Он заявил об этом на своей официальной странице в социальной сети.

Как полагает Помпео, в настоящее время этим занимается иранский танкер Adrian Darya 1. По его словам, подача нефти происходит, несмотря на обещание, данное Великобритании министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом.

Несмотря на обещание Великобритании министра иностранных дел Ирана, что Adrian Darya 1 не будет поставлять нефть в Сирию, в настоящее время он передаёт нефть у сирийского побережья. Будет ли мир считать Иран ответственным, если эта нефть будет поставлена в Сирию? — пишет Помпео в Twitter.

Под своими словами он разместил изображение, на котором видны два рядом стоящих судна, одно из которых, судя по надписи, является указанным иранским танкером.

Despite Iran FM Zarif’s promise to the UK that the #AdrianDarya1 would not deliver oil to Syria, it is now transferring oil off the Syrian coast. Will the world hold Iran accountable if this oil is delivered to Syria? pic.twitter.com/z5Ra41n43u — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2 октября 2019 г.

Как ранее писал News.ru, Иран готов провести переговоры с Соединёнными Штатами, если Вашингтон продемонстрирует уважение к ранее подписанным документам и не будет настаивать на обсуждении новой сделки по иранской ядерной программе.