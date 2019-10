Как полагает Помпео, в настоящее время этим занимается иранский танкер Adrian Darya 1. По его словам, подача нефти происходит, несмотря на обещание, данное Великобритании министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом.

Под своими словами он разместил изображение, на котором видны два рядом стоящих судна, одно из которых, судя по надписи, является указанным иранским танкером.