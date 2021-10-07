Госдолг Украины превысил $90 млрд

Госдолг Украины на сегодня превысил $90 млрд, о чём заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом он заявил на Киевском международном экономическом форуме, трансляция которого ведётся на сайте мероприятия.

Шмыгаль пояснил , что Киев в настоящее время работает над реструктуризацией внешнего долга страны, но при этом отметил, что правительство планирует увеличить внутренние заимствования.

До этого кабмин Украины сообщал об увеличении госдолга страны на $1 млрд. При этом уточнялось, что долг в национальной валюте снизился на более $2 млрд и составил 2,514 трлн гривен.

По состоянию на 30 июня 2021 года внешний долг Украины был равен $54,34 млрд, внутренний — $38,18 млрд. При этом власти Украины отмечали, что график долговых выплат в стране в ближайшие годы будет «напряжённым».

По мнению российских экспертов, в случае с Украиной следует ожидать повышения налогов для населения.

Ранее сообщалось, что государственный долг Украины растёт без остановки, а президент страны Владимир Зеленский только усугубляет ситуацию. Об этом написал американский журнал Foreign Policy.