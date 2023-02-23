Госдеп США анонсировал переговоры Азербайджана и Армении

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В ближайшие дни состоятся переговоры представителей Азербайджана и Армении по нормализации отношений, заявил в ходе брифинга спикер Госдепа США Нед Прайс. По его словам, организацией встречи займется глава Евросовета Шарль Мишель. Как отметил Прайс, власти США надеются, что стороны продолжат диалог и будут настроены на дипломатию, направленную на урегулирование разногласий всеми возможными способами, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Стороны соберутся вместе в Брюсселе в ближайшие дни на переговорах, организованных президентом Евросовета Шарлем Мишелем, — сказал Прайс.

Спикер Госдепа напомнил, что в течение последних месяцев Азербайджан и Армения достигли заметного прогресса на пути к мирному соглашению. Об этом несколько дней назад говорил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению отказаться от деструктивной позиции и вернуться к обсуждению мирного договора. На встрече с парламентским заместителем главы МИД Великобритании Лео Докерти он подчеркнул приверженность Баку переговорному процессу.

В ходе встречи стороны также обсудили текущее состояние переговоров по мирному соглашению и ситуацию вокруг Лачинского коридора.