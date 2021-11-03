Госдеп пообещал до $10 млн за информацию о хакерах из DarkSide

Госдепартамент США пообещал вознаграждение размером до $10 млн за информацию, которая поможет установить личности и места проживания главных участников хакерской группировки DarkSide. Ещё до $5 млн обещается за помощь в аресте людей, намеренных участвовать в операциях группировки, сообщает «Интерфакс».

В США DarkSide называют ответственной за кибератаку в мае 2021 года на американский топливопровод Colonial Pipeline. Тогда хакеры спровоцировали дефицит горючего во многих частях США, а в Colonial Pipeline уверяли, что заплатили преступникам $5 млн выкупа.

Согласно открытым данным, DarkSide, вероятно, базируется в Восточной Европе, при атаках использует компьютерный вирус-вымогатель.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции США нашло и вернуло большую часть выкупа, уплаченного трубопроводной компанией Colonial Pipeline хакерам, которые взломали её сеть. Данную информацию огласила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. По словам Монако, в общей сложности было изъято 63,7 биткоина (примерно $2,3 млн).