Госдеп подтвердил подлинность публикации в СМИ ответа США и НАТО

Испанская газета El Pais опубликовала подлинные документы об ответе США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Это подтвердил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Документы были размещены в среду, 2 февраля, на онлайн-странице газеты.

Я не увидел в этих документах ничего, что давало бы основания предполагать, что они не являются подлинными, — заявил Прайс, отвечая на вопросы журналистов в ходе регулярного брифинга.

Ранее 2 февраля испанская газета El Pais сообщила. что в её распоряжении оказались документы, представляющие ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Файл опубликован в интернет-версии издания, он носит название «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря». Речь идёт о двух документах на английском языке: ответе Альянса на четырёх страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. Отмечается, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.

Cогласно ответу, США захотели включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями с Россией. Также в документе говорится о намерениях обсудить с Москвой меры укрепления доверия при проведении учений в Европе.