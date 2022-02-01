США захотели включить ядерные системы в соглашение по контролю с РФ

США хотят включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями с Россией, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ключевые пункты и озабоченности Москвы проигнорированы.

Мы должны включить новые виды межконтинентальных средств доставки ядерного оружия в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями. Мы также должны рассмотреть нестратегические ядерные вооружения и неразвёрнутые боеголовки, — говорится в сообщении.

Также в документе говорится о намерениях обсудить с Москвой меры укрепления доверия при проведении учений в Европе.

США готовы обсудить меры для укрепления доверия относительно значительных наземных учений в Европе, — отмечается в документе.

Кроме этого, Вашингтон предложил начать незамедлительную работу договорённостей на смену Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Мы также должны заняться тактическим ядерным оружием и неразвернутыми ядерными боеголовками. Мы предлагаем немедленно приступить к обсуждению последующих мер к СНВ-3, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что El Pais опубликовала полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Речь идёт о двух документах на английском языке: ответе Альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. Отмечается, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.