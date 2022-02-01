Опубликован полный ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности

Испанская газета El Pais опубликовала полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Речь идёт о двух документах на английском языке: ответе альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. Отмечается, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.

В то же время, США и НАТО выразили мнение, что российские предложения могут стать предметом для конструктивного диалога. Так, Вашингтон готов начать диалог с Москвой по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности, а также обсудить взаимные обязательства по ограничению развёртывания наступательных ракетных систем и сил на Украине.

Более того, США готовы рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе. В свою очередь, в НАТО отметили, что не хотят конфронтации с Москвой, но при этом не пойдут на компромисс по принципиальным вопросам. США и НАТО заявили РФ, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.

НАТО не добивается конфронтации. Но мы не можем пойти на компромиссы по принципам, на которых основываются наш альянс и безопасность в Европе и Северной Америке, и мы не пойдём, — говорится в документе.

НАТО передало ответ Москве на предложения по гарантиям безопасности 26 января. Глава Альянса Йенс Столтенберг заявил, что представленные Россией требования являются «неприемлемыми».

В начале января Россия проводила переговоры по гарантиям безопасности с США, НАТО и Евросоюзом. Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который МИД России опубликовал 17 декабря 2021 года: Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, других стран бывшего СССР, а также военное сотрудничество с этими странами.