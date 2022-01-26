В НАТО указали на «неприемлемость» требований РФ по гарантиям безопасности

НАТО передал ответ Москве на предложения по гарантиям безопасности. О ключевых моментах документа рассказал на экстренной пресс-конференции генсек Альянса Йенс Столтенберг.

По словам генерального секретаря, в ответе НАТО указано, что некоторые ключевые требования России являются «неприемлемыми». К тому же в этом ответе «нет больших уступок».

В ответе на предложения России по гарантиям безопасности НАТО предлагает Москве восстановить миссии в Москве и Брюсселе, вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии. Также России предлагается возобновить брифинги по учениям и продолжить диалог по контролю над вооружением, ракетами и ядерным оружием.

НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в Альянс, — заявил Столтенберг.

Генсек Альянса отметил, что НАТО надеется на деэскалацию на Украине и предлагает в этой связи России диалог. Но при этом параллельно повышает готовность своих сил и присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Чёрного морей.

НАТО при необходимости за несколько дней развернёт в Черноморском регионе передовой отряд из пяти тысяч человек во главе с Францией, — добавил Столтенберг.

Также России предлагается продолжить диалог, включая Совет Россия — НАТО.

Ранее посол США в РФ Джон Салливан в среду вечером, 26 января привёз в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности. В нём содержатся «немного более подробные» детали, чем представители США озвучивали публично.