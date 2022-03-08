Госдеп: отправляющимся на Украину американцам следует оставить завещание

Американцы, отправляющиеся на Украину, должны составить завещание и предоставить медицинскому учреждению образцы ДНК. Такие рекомендации соотечественникам дали в Госдепартаменте США, который прежде призывал американских граждан покинуть территорию Украины, сообщается на сайте ведомства.

Если вы <...> решили проигнорировать рекомендацию не въезжать на территорию Украины, вам следует рассмотреть возможность предпринять следующие шаги перед поездкой <...> составить завещание <...> оставить образцы ДНК вашему поставщику медицинских услуг на случай, если вашей семье понадобится доступ к ним, — подчёркивается в рекомендациях.

Также тем американцам, которые намерены попасть на Украину предлагается обсудить вопросы опеки над детьми, владения имуществом и бизнесом. Следует оставить и «пожелания относительно похорон», добавили в Госдепе.

Ранее стало известно, что пограничная служба Польша заявила: в страну из Украины въехало более миллиона человек. По информации пограничников, только за прошедшие сутки было оформлено 129 тысяч человек, это абсолютный рекорд. В соседней Молдавии заявили, что границу республики перешли более 350 тысяч украинских беженцев.