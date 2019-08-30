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Госдеп назвал операцию США в сирийской провинции Идлиб «точным и целенаправленным ответом» террористам. Это, пояснили в Белом доме, ответ главарям группировок, связанным с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ), которые якобы несут ответственность за «планирование атак, представляющих угрозу гражданам США».

Заявление об этом сделал представитель Госдепа в ответ на утверждение российского Центра по примирению сторон о том, что американцы своими действиями привели к многочисленным жертвам и поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе.

«Мы видели российские комментарии относительно удара», — цитирует представителя Госдепа ТАСС .

Ранее News.ru сообщал, что председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Соединённые Штаты, атаковавшие Идлиб, преследовали свои цели, не заботясь о потерях среди мирных жителей.