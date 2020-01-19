https://static.news.ru/photo/5918e0e8-3a94-11ea-a930-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: sussexroyal/instagram.com

Королева Великобритании Елизавета II достигла соглашения с внуком принцем Гарри и его женой Меган Маркл. В своём официальном заявлении относительно нового статуса герцогов Сассекских она отметила, что поддерживает супругов в стремлении к самостоятельной жизни. Особенной гордости, по мнению Её Высочества, заслуживает Меган Маркл.

Я особенно горжусь тем, как Меган так быстро стала одним из членов семьи. Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и мирную новую жизнь, — говорится в распространённом Букингемским дворцом заявлении.

Это заявление вызвало споры в Сети. Часть пользователей пожелала принцу и его супруге счастливой жизни: «Идите туда, где вас любят, будьте счастливы, будьте свободны!» Однако нашлись и те, кто посчитал, что в случившемся виновата Меган Маркл: «Американцы всегда плохо относились к британской королевской семье», «Как только она принимает решение, пути назад нет, посмотрите, что она сделала со своей собственной семьёй».

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи, жить на две страны — Великобританию и Соединённые Штаты — и работать, чтобы стать материально независимыми.

Ранее NEWS.ru писал, что отныне они больше не смогут использовать титулы Его и Её Высочеств и перестанут получать оплату за выполнение монарших обязанностей. Пара собирается вернуть в бюджет Великобритании средства, потраченные на ремонт их резиденции.