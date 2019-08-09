https://static.news.ru/photo/668e588a-bc53-11e9-9a5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Пожар на горе Кок-Тюбе в Казахстане ликвидирован. Там горел сухостой близ телебашни. Люди не пострадали.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 14:28 по местному времени. Площадь пожара составила 10 гектаров. Для борьбы с огнем были привлечены вертолеты с водосливными устройствами и наземная специальная техника.

Пожар ликвидирован в 19:58 часов (16:58 мск), — сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД Казахстана по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Нурсултан Нурахметов.

Ранее News.ru писал о пожаре, который пришёл из Казахстана на территорию Оренбургской области. Горела трава на площади 1,5 гектара вблизи города Новотроицка. Его тушили с помощью военного самолёта.