Google расширит ограничения на рекламу в США и Канаде

https://static.news.ru/photo/23250ab8-ac8e-11ea-b8b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/imago stock&people/Global Look Press

Корпорация Google до конца 2020 года запретит таргетировать определённую рекламу на отдельные группы пользователей, основываясь на их половой принадлежности, возрасте, наличии детей, семейном положении и почтовом индексе.

Об этом заявил один из вице-президентов компании Скотт Спенсер. Его заявление опубликовано на сайте корпорации. По его словам, Google уже более 10 лет запрещает рекламщикам использовать свою продукцию в расчёте на принадлежность к определённой расе, конфессии, убеждениям и на физические недостатки пользователей. Теперь этот список расширяется: таргетировать рекламу трудоустройства, жилья и кредитования на основании половой принадлежности, возраста, наличия детей, гражданского состояния и почтового индекса отныне также запрещено.

Правила размещения рекламы в Google разрабатываются для защиты пользователей, рекламщиков и издателей от такого противозаконного поведения, как дискриминация, — сказал Спенсер.

Решение будет действовать на территории США и Канады. Оно вступит в силу до конца 2020 года, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Facebook совместно с Google и Microsoft и 15 другими технологическими компаниями объединили усилия для борьбы против сексуального насилия над детьми в Интернете. Инициатива получила название Project Protect.