Главы пограничной и таможенной служб Украины выехали на КПП «Тиса»

https://static.news.ru/photo/9eaf81ee-a348-11ea-a0a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: minfin.gov.ua

На Украине протестующие водители перекрыли движение через контрольно-пропускной пункт «Тиса» на границе с Венгрией.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минфина Украины, на место выехали временно исполняющий обязанности главы таможенной службы страны Игорь Муратов и глава пограничной службы страны Сергей Дейнеко.

Отмечается, что на границе скопилось несколько сотен микроавтобусов, движение в обе стороны перекрыто. Причиной конфликта стал отказ некоторых водителей декларировать посылки и товары, которые они провозят через границу. В министерстве считают, что водители пытались пересечь границу незаконным путем, провозя контрабандные товары.

Это очередная попытка пересечь границу незаконным путем и завезти контрабандные товары. Однако, эти схемы больше не сработают, — заявил заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-президент Украины ответил на обвинения в контрабанде картин. По его словам, они были вывезены на законных основаниях.