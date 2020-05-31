Главы пограничной и таможенной служб Украины выехали на КПП «Тиса»

На Украине протестующие водители перекрыли движение через контрольно-пропускной пункт «Тиса» на границе с Венгрией.
Как
Отмечается, что на границе скопилось несколько сотен микроавтобусов, движение в обе стороны перекрыто. Причиной конфликта стал отказ некоторых водителей декларировать посылки и товары, которые они провозят через границу. В министерстве считают, что водители пытались пересечь границу незаконным путем, провозя контрабандные товары.
Это очередная попытка пересечь границу незаконным путем и завезти контрабандные товары. Однако, эти схемы больше не сработают, — заявил заместитель министра финансов Юрий Драганчук.
Ранее NEWS.ru писал, что экс-президент Украины ответил на обвинения в контрабанде картин. По его словам, они были вывезены на законных основаниях.
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