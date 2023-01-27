Главы МИД Ирана и Азербайджана рассказали о мотивах нападения на посольство

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан

Главы МИД Ирана и Азербайджана Хосейн Амир-Абдоллахиан и Ахмад Вахиди обсудили возможные цели и мотивы вооруженного нападения на азербайджанское посольство в Тегеране, сообщает иранское агентство Mehr. По мнению министров, у нападавшего был личный мотив.

По информации издания, встреча глав МИД прошла в столице Ирана.

Утром 27 января на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено вооруженное нападение с использованием автомата Калашникова. При отражении атаки погиб начальник охранной службы диппредставительства, еще двое охранников были ранены. Пост охраны у посольства был уничтожен. По факту произошедшего начато расследование.

Сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуируют. По словам представителя МИД республики Айхан Гаджизаде, работники диппредставительства будут отправлены в Азербайджан, сейчас ведется проработка плана эвакуации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал терактом нападение на посольство страны и потребовал скорейшего расследования и наказания террористов, подчеркнув, что атаки на дипломатические представительства недопустимы. Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего при атаке старшего лейтенанта Орхана Аскерова.