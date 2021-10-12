Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили напряжённость в отношениях

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону отношения между двумя странами. О переговорах сообщило азербайджанское дипломатическое ведомство.

Министры обменялись мнениями о нынешнем состоянии отношений между двумя странами. Стороны отметили, что наблюдаемая в последнее время риторика не соответствует уровню дружественных отношений между нашими странами и все разногласия должны быть урегулированы путём диалога, — говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Также сообщается, что в ходе переговоров министры подчеркнули важность соблюдения принципа уважения территориальной целостности и суверенитета стран. Кроме того, главы МИД обсудили другие вопросы, интересующие обе стороны.

Напряжённость между Баку и Тегераном возросла в сентябре. Иран заподозрил Азербайджан в тесном сотрудничестве со своим региональным оппонентом — Израилем. Последний был обвинён в стремлении приблизиться к иранским границам через Азербайджан, пытаясь использовать ситуацию в Нагорном Карабахе, а также в попытке разжечь конфликт между Азербайджаном и Ираном.

Ранее сообщалось, что Иран и Азербайджан готовы разрешить противоречия в рамках двусторонних каналов. Такую надежду дало заявление иранского министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахияна, который не исключил визита в Баку, даже несмотря на то, что страны существенно ужесточили взаимную риторику и пытаются демонстрировать друг другу свои военные преимущества.