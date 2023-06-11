Главы Индии и ЮАР обсудили мирный план по Украине

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МИД Индии сообщил, что премьер-министр страны Нарендра Моди в телефонном разговоре обсудил с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой мирную инициативу африканских стран по конфликту на Украине. В ведомстве уточнили, что Моди указал на приверженность Индии по поддержке всех инициатив, которые направлены на обеспечение прочного мира и стабильности в регионе.

Президент ЮАР Рамафоса проинформировал премьер-министра о мирной инициативе африканских лидеров. Отметив, что Индия поддерживает все инициативы, направленные на обеспечение прочного мира и стабильности на Украине, — сказано в заявлении МИД.

Индийский лидер подчеркнул, что разрешить конфликт можно только дипломатическим путем. Стороны также обсудили сотрудничество между странами в рамках БРИКС.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США не намерена искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и продолжает направлять Киеву вооружения. Дипломат отметил, что Белый дом даже не пытался усадить киевские власти за стол переговоров, так как цель — «нанести России стратегическое поражение». По его словам, политика США в этом вопросе приводит к еще большим человеческим жертвам.