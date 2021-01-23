Китай скупил у Украины больше всего зерна

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Китай занял первую строчку в списке импортёров украинского зерна в мире. В сезоне-2019/20 Пекин купил у Киева 6,3 млн тонн. При этом за период июль — январь 2021 китайцы приобрели уже 6,9 млн тонн.

Об этом сообщила Украинская зерновая ассоциация (УЗА) у себя на сайте. В прошлом году Украина заработала на сбыте зерна в Китай 1,87 млрд долларов.

Общий урожай в стране составил 65 млн тонн. Это на 10 млн тонн меньше, чем в 2019 году. Украинские власти были вынуждены договариваться с экспортёрами об ограничении объёмов продаж за границу.

В УЗА отметили, что для дальнейшей работы с Китаем сторонам придётся пересмотреть фитосанитарный протокол на ячмень и договориться о доступе украинской пшеницы, гороха, сорго и других культур на китайский рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Китай закрыл все порты для приёма российской рыбной продукции. Такие меры могли быть приняты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.