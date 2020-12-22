Китай закрыл порты для выгрузки российской рыбы

https://static.news.ru/photo/4f6cb2ee-4471-11eb-80dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yang Qing/Xinhua/Global Look Press

Китай закрыл все порты для приёма российской рыбной продукции. Такие меры могли быть приняты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Управляющий группой «Доброфлот» Александр Ефремов рассказал журналистам, что компания получила сведения от китайского контрагента об остановке выгрузки в порту Далянь. Информацию о приостановке экспорта подтвердил «Коммерсанту» заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников.

Ранее разгрузка была приостановлена в порту Циндао. Китайские власти не называют сроки остановки поставок, при этом на КНР приходится около 61% экспорта российской рыбной продукции. В прошлом году его объёмы превысили 1,09 млн тонн, или $3,27 млрд. По мнению Сенникова, решение может быть связано с тем, что китайские власти считают потенциальное распространение COVID-19 более опасным, чем убытки рыбозаводов.

Поставки рыбы в Китай из России осложнились после выявления возбудителя коронавируса в образцах замороженной рыбы из РФ. Как рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков, китайские власти ввели обязательную дезинфекцию для рыбной продукции, поступающей из России. Но технически эти меры Китай реализовать оказался не готов, поэтому в ноябре начались задержки с выгрузкой.

По словам Александра Ефремова, «Доброфлот» уже перестал отправлять суда в Китай, направив продукцию на внутренний рынок. При этом, по его словам, проблемы у рыбаков начнутся в январе 2021 года, когда стартует новый сезон добычи минтая в Охотском море. Мощностей ни для переработки, ни для хранения оставшегося объёма продукции в России нет. Единственной альтернативой была Южная Корея, но и её порты сейчас перегружены.

Как сообщал NEWS.ru, власти Китая полностью остановили транспортное сообщение с городом Дуннин в провинции Хэйлунцзян на границе с РФ. Экстренные меры связаны с повышенной угрозой вспышки коронавирусной инфекции.