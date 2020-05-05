Главарь колумбийских наёмников задержан в Венесуэле за вторжение

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Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков признался, что всегда считал День Победы «праздником». Но при этом чётко обозначил, что это его «личная позиция».

О памятной дате Разумков заговорил в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24». Если мы говорим о 9 Мая и лично моей позиции, то для меня это был всегда...