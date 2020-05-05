Главарь колумбийских наёмников задержан в Венесуэле за вторжение

https://static.news.ru/photo/cf30283e-8e4c-11ea-979c-fa163e074e61_660.jpgФото: Roman Camacho/Keystone Press Agency/Global Look Press
Главарь колумбийских наёмников, вторгшихся в Венесуэлу, задержан силами местной армии и полиции. Антонио Секеа и ещё восемь участников вторжения, планировавших теракт, сейчас арестованы.
О случившемся написал вTwitter председатель учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо.
#FuriaBolivariana en acciÃ³n, en una operaciÃ³n CÃvico-Militar-Policial en pleno desarrollo fueron capturados 8 mercenarios, entre los cuales estÃ¡ el jefe de la operaciÃ³n terrorista Antonio Sequea, ya a la orden de las autoridades. Nosotros Venceremos!! pic.twitter.com/x9XgO9qmZY
В ходе военно-гражданской операции с участием полиции были задержаны восемь наемников, в числе которых глава террористической операции Антонио Секеа, который уже находится в распоряжении властей, — сообщил представитель правительства.
Также имеется информация о задержании сына бывшего министра обороны Рауля Бадуэля, который на данный момент находится в тюрьме.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что главной целью морского вторжения в страну 3 мая была ликвидация главы государства. По словам президента, в Венесуэлу пытались вторгнуться «наёмники и террористы», подготовленные в лагерях на территории Колумбии при поддержке США.