Мир

Главарь колумбийских наёмников задержан в Венесуэле за вторжение

00:19, 05 мая 2020
Фото: Roman Camacho/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главарь колумбийских наёмников, вторгшихся в Венесуэлу, задержан силами местной армии и полиции. Антонио Секеа и ещё восемь участников вторжения, планировавших теракт, сейчас арестованы.

О случившемся написал вTwitter председатель учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо.

В ходе военно-гражданской операции с участием полиции были задержаны восемь наемников, в числе которых глава террористической операции Антонио Секеа, который уже находится в распоряжении властей, — сообщил представитель правительства.

Также имеется информация о задержании сына бывшего министра обороны Рауля Бадуэля, который на данный момент находится в тюрьме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что главной целью морского вторжения в страну 3 мая была ликвидация главы государства. По словам президента, в Венесуэлу пытались вторгнуться «наёмники и террористы», подготовленные в лагерях на территории Колумбии при поддержке США.

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