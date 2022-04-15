18+

Рубрики

Медиа

Архив

Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Мир

Глава Совбеза Белоруссии пригрозил Западу разрушениями на их территории

Глава Совбеза Белоруссии Вольфович пригрозил странам Запада разрушениями на их территории
23:39, 17 апреля 2022
Глава Совбеза Белоруссии пригрозил Западу разрушениями на их территории Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Армия Белоруссии готовится дать ответ на возможную провокацию со стороны соседних западных стран. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. Он подчеркнул, что в случае агрессии в отношении Минска разрушения и взрывы будут и на их территории.

Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно чему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии. <...> Не получится так, что они развяжут агрессию по отношению к Беларуси и военные действия будут проходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы, — сказал Вольфович.

Он обратил внимание, что в сопредельных странах возросло количество военных и военной техники, модернизируется военная инфраструктура, растёт число полётов военной авиации у белорусских границ. При этом Белоруссия. по словам Вольфовича, направляет средства на развитие своей армии, чтобы «в случае необходимости, в случае провокации быть готовыми дать достойный ответ». Госсекретарь белорусского Совбеза также обратил внимание на то, что страна занимается подготовкой собственных вооружённых сил, проводит плановые мероприятия боевой подготовки.

Ранее белорусский глава Александр Лукашенко назвал работу дипломатов Запада на территории республики «фашистской». Президент пообещал обнародовать документы, компрометирующие деятельность иностранных диппредставителей. Лукашенко также возмутился санкциями и давлением, которое оказывает Запад на Белоруссию.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео