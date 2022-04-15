Глава Совбеза Белоруссии пригрозил Западу разрушениями на их территории

Армия Белоруссии готовится дать ответ на возможную провокацию со стороны соседних западных стран. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. Он подчеркнул, что в случае агрессии в отношении Минска разрушения и взрывы будут и на их территории.

Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно чему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии. <...> Не получится так, что они развяжут агрессию по отношению к Беларуси и военные действия будут проходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы, — сказал Вольфович.

Он обратил внимание, что в сопредельных странах возросло количество военных и военной техники, модернизируется военная инфраструктура, растёт число полётов военной авиации у белорусских границ. При этом Белоруссия. по словам Вольфовича, направляет средства на развитие своей армии, чтобы «в случае необходимости, в случае провокации быть готовыми дать достойный ответ». Госсекретарь белорусского Совбеза также обратил внимание на то, что страна занимается подготовкой собственных вооружённых сил, проводит плановые мероприятия боевой подготовки.

Ранее белорусский глава Александр Лукашенко назвал работу дипломатов Запада на территории республики «фашистской». Президент пообещал обнародовать документы, компрометирующие деятельность иностранных диппредставителей. Лукашенко также возмутился санкциями и давлением, которое оказывает Запад на Белоруссию.