Глава Пентагона поправил журналистку после вопроса о поражении России

Фото www.imago-images.de / Global Look Press

Глава Пентагона Ллойд Остин поправил журналистку, которая задала вопрос о том, почему главной целью США является ослабление России, но не её поражение. Глава военного ведомства страны заявил, что Вашингтон не находится в состоянии войны с Москвой. Он уточнил, что в рамках специальной операции России речь идёт об Украине.

Мы не воюем с Россией, — поправил журналистку Ллойд.

Он добавил, что в этом конфликте западные партнёры и союзники Украины только помогают Киеву с тем, чтобы страна оставалась боеспособной. При этом он также подчеркнул, что НАТО не находится в состоянии скрытной войны с Россией.

Американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона ранее сообщил, что ведомство открыло в Германии центр по координации военных поставок Украине. Также Германия согласилась поставить Украине тяжёлое вооружение и танки, заверил телеканал со ссылкой на Министерство обороны ФРГ. Германия впервые согласилась предоставить этот тип тяжёлого вооружения Украине, напомнил телеканал и сообщил, что теперь Пентагон будет курировать поставки военной помощи Украине на территории ФРГ.