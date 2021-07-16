Глава «Нафтогаза» рассказал о влиянии на Меркель по «Северному потоку — 2»

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина смогла убедить канцлера Германии Ангелу Меркель в угрозе «Северного потока — 2» безопасности Киева. В эфире телеканала «Украина 24» топ-менеджер компании отметил, что Меркель «во многом изменила» свою точку зрения на проект.

По словам Витренко, на Украине дали понять канцлеру, что «лёгкие решения», в том числе продление транзитного контракта между Москвой и Киевом на десять лет, всё равно представляют угрозу.

Глава компании выразил надежду, что «Северный поток — 2» никогда не заработает. Он допустил, что договорённости по энергетической безопасности Украины будут выполнены до ухода Меркель из политики.

Ранее стало известно, что автор издания National Interest Марко Марсили сделал предположение о будущем газопровода «Северный поток — 2» после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ. По мнению американского журналиста, Германия, выступая за строительство газопровода, просто служит интересам Евросоюза. Это означает, что смена канцлера в ФРГ никак не скажется на «Северном потоке — 2» и на отношениях с Россией.