Глава МИД Японии заявил, что Курилы принадлежат его стране

Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что суверенитет страны распространяется на южную часть Курильских островов. Так дипломат отреагировал на заявления Сергея Лаврова о том, что японская сторона до сих пор не признала итоги Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

На четыре северных острова распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса, — пояснил Хаяси.

Япония продолжает критиковать российские власти за посещение островов Южно-Курильской гряды официальными лицами и военными.

Ранее кандидат в президенты Республики Корея Хо Ён Гён заявил, что в случае прихода к власти, предложит России взять у неё в долгосрочную аренду часть дальневосточных территорий. Лидер Партии революционных дивидендов пообещал сделать из неё совместную зону экономического процветания в Северо-Восточной Азии.

Политик уточнил, что имеет в виду Сахалин, Амур, Хабаровск, Магадан, Камчатку и Чукотку, где, по его мнению, «проживает много корейцев». Взять в аренду он намерен земли, по площади значительно превосходящие территорию Южной Кореи. По его словам, там «можно будет производить различную сельскохозяйственную продукцию, включая сою и пшеницу», что «будет выгодно обеим странам и укрепит двусторонние отношения».