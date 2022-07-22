Глава МИД Приднестровья: республика присоединится к России

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Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что власти ПМР намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года. Он добавил, что независимость страны является «безусловным приоритетом». По словам дипломата, международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики были сформированы давно, пишет РИА Новости.

Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остаётся неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где чётко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации, — сказал Игнатьев.

Он отметил, что правительство ПМР не собирается принимать решения в ущерб полумиллионному народу страны. Власти будут действовать прагматично и честно, подытожил глава МИД.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что седьмой пакет антироссийских санкций свидетельствует о том, что Европейский союз фактически признал регион частью России. Он поблагодарил европейских чиновников и лично председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Он указал на то, что в тексте нового пакета санкций указан новый статус региона — военно-гражданская администрация.