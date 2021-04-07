Глава МИД Польши срочно прибудет на Украину из-за «угрозы миру на границах»

Как писал NEWS.ru, ранее США, Великобритания, Канада, Польша и Литва провели встречу по Украине, на которой обсудили предполагаемый «рост российской военной активности». Вёл встречу британский министр обороны Бен Уоллес, США представляла и. о. замминистра обороны Аманда Дори.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Россия фиксирует наращивание активности вооружённых сил НАТО на Украине и в Чёрном море в непосредственной близости от российских границ. По её словам, Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения.