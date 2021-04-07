Глава МИД Польши срочно прибудет на Украину из-за «угрозы миру на границах»

https://static.news.ru/photo/6a579498-9836-11eb-8685-96000091f725_660.jpg Збигнев Рау Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прибудет на Украину со срочным визитом для обсуждения ситуации на границах этой страны.

По данным пресс-службы польского внешнеполитического ведомства, внеочередные срочные переговоры состоятся 8 апреля.

Визит связан с угрозой миру на границах Украины, — подчеркнули в министерстве.

Today, April 8, FM @RauZbigniew will make an extraordinary urgent visit to Kyiv in light of the threat to peace on Ukraine's borders. pic.twitter.com/P1W12j6LLM — Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) April 8, 2021

Как писал NEWS.ru, ранее США, Великобритания, Канада, Польша и Литва провели встречу по Украине, на которой обсудили предполагаемый «рост российской военной активности». Вёл встречу британский министр обороны Бен Уоллес, США представляла и. о. замминистра обороны Аманда Дори.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Россия фиксирует наращивание активности вооружённых сил НАТО на Украине и в Чёрном море в непосредственной близости от российских границ. По её словам, Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения.