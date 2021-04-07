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Мир

Глава МИД Польши срочно прибудет на Украину из-за «угрозы миру на границах»

09:46, 08 апреля 2021 96
Збигнев Рау Збигнев Рау Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прибудет на Украину со срочным визитом для обсуждения ситуации на границах этой страны.

По данным пресс-службы польского внешнеполитического ведомства, внеочередные срочные переговоры состоятся 8 апреля.

Визит связан с угрозой миру на границах Украины, — подчеркнули в министерстве.

Как писал NEWS.ru, ранее США, Великобритания, Канада, Польша и Литва провели встречу по Украине, на которой обсудили предполагаемый «рост российской военной активности». Вёл встречу британский министр обороны Бен Уоллес, США представляла и. о. замминистра обороны Аманда Дори.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Россия фиксирует наращивание активности вооружённых сил НАТО на Украине и в Чёрном море в непосредственной близости от российских границ. По её словам, Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения.

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