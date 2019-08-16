https://static.news.ru/photo/450a7372-c083-11e9-b3c5-fa163e074e61_660.jpg Варшава Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что присутствие американских войск в его стране более важно, чем их нахождение в Западной Европе. Это позволяет «отпугивать» Россию.

Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских, — цитирует дипломата телекомпания Polsat .

Он также отметил, что надеется на корректировку планов по размещению американских солдат в Восточной Европе, которая может произойти во время визита в Варшаву президента США Дональда Трампа.

Ранее News.ru сообщал, что полномасштабная ядерная война между США и Россией приведёт к наступлению тёмной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет. К таким выводам пришли учёные Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и Колорадского университета в Боулдере. По их мнению, применение смертоносного оружия вызовет пожары. Из-за них в атмосферу попадёт 147 млн тонн сажи, которая за несколько недель распространится по всей планете и заслонит солнечный свет.